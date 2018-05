Manhattanhenge, lo spettacolo del sole tra i grattacieli di New York

ROMA – E’ il fenomeno più spettacolare di New York: due volte l’anno migliaia di persone si fermano per il Manhattanhenge.

Ogni anno intorno alla fine di maggio – e di nuovo per un giorno o due intorno al 12 luglio – il tramonto si allinea perfettamente tra le strade di Manhattan.

Per un attimo infinito, il cuore pulsante della Grande Mela si accende con l’affacciarsi del sole tra i grattacieli.

Il fenomeno è più evidente lungo la 42a, 34a e 14a strada.

Il Manhattanhenge non è unico.

Allineamenti simili si verificano in tutto il mondo, basti pensare a Stonehenge.