Accadde oggi… Aneddoti e curiosità sul primo giugno

ROMA – Il primo giugno è il 152º giorno del calendario gregoriano. Mancano 213 giorni alla fine dell’anno.

Primo giugno: accadde oggi

Nel 1831 James Clark Ross scopre la posizione del Polo Nord magnetico sulla Penisola di Botnia. In questo giorno del 1840 Samuel Cunard completa la traversata di un vaporetto a ruota da 700 tonnellate, da Liverpool, Inghilterra ad Halifax, in Nuova Scozia. Siamo nel 1879 quando il pontefice Leone XIII pubblica la Lettera Enciclica “Ci siamo grandemente”, sull’indissolubilità del matrimonio.

Il primo giugno del 1942, in piena Seconda guerra mondiale, il giornale di Varsavia Liberty Brigade pubblica le prime notizie riguardo l’esistenza dei campi di concentramento. Nel 1962 i curdi rivendicano presso l’ONU il loro diritto all’indipendenza. Oggi, ma nel 1967, viene pubblicato in Inghilterra Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band dei Beatles. Nel 1979 in Rhodesia finisce il novantennale dominio della minoranza bianca; la nazione diventa Zimbabwe-Rhodesia. Siamo nel 1980 quando la Cable News Network (CNN) inizia le sue trasmissioni. Infine, il primo giugno del 1990 George H. W. Bush e Michail Gorbačëv firmano un documento riguardo alla riduzione del 30% delle loro armate nucleari.

Si festeggia:

San Giustino, martire; San Domenico Ninh, martire; Sant’Enecone, abate.

Buon compleanno a:

Alanis Morissette, Cantante; Heidi Klum, Modella; Dodi Battaglia, Cantante; Brian Cox, Attore; Orietta Berti, Cantante; Morgan Freeman, Attore.