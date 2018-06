Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 14 giugno

ROMA – Il 14 giugno è il 165º giorno del calendario gregoriano. Mancano 200 giorni alla fine dell’anno.

14 giugno: i fatti del giorno

Il 14 giugno del 1881 John McTammany, Jr. brevetta l’autopiano. In questo giorno del 1919 Alcock e Brown partono da St. John’s (Terranova) per il primo volo transatlantico senza scalo.

È il 1934 quando Mussolini e Hitler si incontrano per la prima volta. In questo giorno del 1952 iniziano i lavori di costruzione del primo sottomarino nucleare, USS Nautilus. Il 14 giugno del 1971 viene aperto il primo Hard Rock Cafe a Londra. Nel 1985 a Lussemburgo vengono firmati degli Accordi di Schengen. In questo giorno del 2004 il Regno Gay e Lesbo delle Isole del Mar dei Coralli dichiara unilateralmente l’indipendenza dall’Australia.

Buon compleanno a…

Paolo Bonolis (conduttore), Gianna Nannini (cantante), Francesco Guccini (cantante).

Si festeggiano oggi…

Sant’Agapito di Pecerska, medico e monaco ortodosso (Chiese Orientali), Santi Anastasio, Felice e Digna, martiri, San Cipriano di Antigny, martire ad Antigny col fratello Savino.