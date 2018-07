Accadde oggi… Aneddoti e curiosità sul 4 luglio

ROMA- Il 4 luglio è il 185esimo giorno del calendario gregoriano. Mancano 180 giorni alla fine dell’anno. È il giorno in cui la Terra è più lontana dal Sole (afelio).

4 luglio: accadde oggi

In questo giorno del 1054 esplode la supernova che porterà all a formazione della Nebulosa del Granchio. Secondo le cronache cinesi del tempo, la supernova restò visibile in pieno giorno per parecchi mesi.

Nel 1300 nell’universo fittizio della tragedia Shakespeariana Romeo e Giulietta durante una festa in casa Capuleti, Romeo Montecchi e Giulietta Capuleti si conoscono e s’innamorano. Oggi ma nel 1776, nel corso della rivoluzione americana, il Congresso Continentale approva la Dichiarazione d’indipendenza dalla Gran Bretagna. Nascono così gli Stati Uniti d’America.

Nel 1837 arriva la Grand Junction Railway, la prima ferrovia a lunga distanza del mondo, apre tra Birmingham e Liverpool. Il 4 luglio 1865 viene pubblicato Alice nel Paese delle Meraviglie. Nel 1957 viene presentata al pubblico la Nuova 500 della Fiat. Oggi nel 1960 con l’ammissione delle Hawaii come 50esimo stato, avvenuta all’inizio dell’anno, la bandiera statunitense a 50 stelle debutta a Filadelfia. Nel 1991 la finlandese Radiolinja lancia la prima rete commerciale GSM. Siamo nel 2012 quando viene annunciata la scoperta del Bosone di Higgs da parte del Large Hadron Collider ai laboratori del CERN.

Si festeggia:

Sant’Elisabetta del Portogallo, regina; San Carileffo di Anille, abate; Santa Natalia di Tolosa, vergine mercedaria.

Buon compleanno a:

Natacha Amal, Attrice; Giancarlo Marocchi, Calciatore; Enrico Bertolino, Comico; Gina Lollobrigida, Attrice.