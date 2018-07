Avrei bisogno di aiuto perché la mai ragazza non riesce a venire…

Salve, la mia ragazza durante il rapporto non riesce a venire, ho provato

in tutti i modi! Avrei bisogno di aiuto.

Anonimo

Caro Anonimo,

il raggiungimento dell’orgasmo, apice del piacere, è una questione non solo fisica ma anche mentale e dipende da tanti fattori concomitanti. Ci sembra importante però fare un passo indietro e riflettere insieme sull’importanza del piacere in generale.

Nell’atto sessuale vi è una condivisione nell’intento del raggiungimento di uno stato di soddisfazione reciproca. Nel piacere l’altro è esperito come momento e occasione della propria crescita e insieme come oggetto per il raggiungimento di un benessere fisico ed emotivo.

tuttavia, non sempre i tempi tra uomo e donna sono gli stessi e anche le modalità con cui viene fatta tale esperienza può essere differente.

A volte sono le aspettative stesse a creare immagini idealizzanti o prestabilite a cui necessariamente bisogna corrispondere dando vita così ad ansie profonde se queste non si verificano come immaginate.

E bene tener presente che sull’incapacità di provare piacere possono influire fattori di natura psicologica, quali problemi relazionali col partner, paura di perdere il controllo e di abbandonarsi al piacere, sentimenti di colpa o vergogna, ecc ecc.

Vogliamo sottolineare l’importanza di vivere un’esperienza insieme fisica ed affettiva allo stesso tempo senza pensare che ci sia un traguardo da raggiungere dove uno può arrivare e l’altro no.

Il nostro suggerimento è quello di spostare l’attenzione dal punto di arrivo all’esperienza stessa dedicando tempo all’esplorazione delle zone erogene lasciando spazio alla parte mentale dell’esperienza.

Speriamo di a verti fornito spunti di riflessione utili; torna a scriverci se ne senti il bisogno.

Un caro saluto!