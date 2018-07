Accadde oggi… aneddoti e curiosità sul 12 luglio

ROMA – Il 12 luglio è il 193º giorno del calendario gregoriano. Mancano 172 giorni alla fine dell’anno.

12 luglio: accadde oggi

In questo giorno del 1903 Charles Laeser è il primo ciclista non francese della storia a vincere una tappa al Tour de France. Sempre oggi viene aperta al pubblico per la prima volta Villa Borghese.

Siamo nel 1944 quando al poligono di tiro di Cibeno (Carpi), 67 internati politici del Campo di concentramento di Fossoli (MO) furono fucilati dalle SS. Il 12 luglio del 1962 l’esordio ufficiale dei Rolling Stones, avvenuto al Marquee Club di Londra.

Nel 1963 grazie al decreto legge n. 930, il Marsala è il primo vino italiano a ricevere il riconoscimento DOC. Oggi, ma nel 1986, viene registrato allo stadio di Wembley il doppio CD live dei Queen Live at Wembley ’86. Nel 1998 la Francia vince in casa il suo primo titolo mondiale ai danni della Nazionale brasiliana di calcio campione del mondo in carica.

Il 12 luglio del 2001 Yohannes Haile-Selassie e Giday WoldeGabriel dell’Università di California Berkeley annunciano, dalle pagine della rivista Nature, di aver trovato i resti fossili di Ardipithecus kadabba, i cui resti sono fra i più antichi ritrovati: sono datati quasi 6 milioni di anni fa.

Nel 2005 Alberto II di Monaco presta giuramento e diventa il nuovo principe di Monaco. Infine, in questo giorno del 2010, a Venezia, entra in regime la prima Centrale elettrica al mondo alimentata a idrogeno con produzione industriale, 16 mega watt.

Si festeggia:

San Giovanni Gualberto, abate; San Paolino di Lucca, vescovo e martire; San Leone I, abate.

Buon compleanno:

Antonio Cassano, calciatore; Gabriel Garko, attore; Christian Vieri, calciatore; Willem Dafoe, attore.