Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 2 agosto

ROMA – Il 2 agosto è il 214º giorno del calendario gregoriano. Mancano 151 giorni alla fine dell’anno.

2 agosto: accadde oggi

Il 2 agosto del 1216 Francesco d’Assisi riceve dal papa Onorio III l’Indulgenza del Perdono d’Assisi per la piccola chiesetta di Santa Maria della Porziuncola. Da quella data, ogni anno, nella giornata del 2 agosto, in tutte le chiese del mondo, chi è confessato, pentito e assolto, può ricevere quella straordinaria forma di indulgenza (indulgenza plenaria) che cancella i peccati e le pene.

Il 2 agosto del 1702 viene effettuato il primo censimento statunitense. Nel 1902 in Italia entra in vigore il regio decreto legge che elimina l’obbligo delle catene per i detenuti.

In questo giorno del 1980 in Italia, alle ore 10.25 una bomba esplode alla stazione di Bologna causando 85 morti e 200 feriti. Il 2 agosto 1998, Marco Pantani vince il Tour de France.

Buon compleanno a:

Giampaolo Pazzini (calciatore), Morris Finley (cestista), Marco Giampaolo (allenatore), Isabel Allende (scrittrice).

Si festeggia oggi:

Sant’Eusebio di Vercelli, vescovo, San Pierre-Julien Eymard, sacerdote.

2 agosto 2018