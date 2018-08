Accadde oggi…aneddoti e curiosità sull’8 agosto

ROMA – L’8 agosto è il 220º giorno del calendario gregoriano. Mancano 145 giorni alla fine dell’anno.

8 agosto: accadde oggi

Thomas Edison ottiene, nel 1876, un brevetto per il suo mimeografo, un duplicatore stencil. Il dirigibile tedesco LZ 127 Graf Zeppelin inizia nel 1929 un volo in cui compirà il giro del mondo (terminerà il 29 agosto). Florence Chadwick, nel 1950, attraversa la Manica a nuoto dalla Francia all’Inghilterra in 13 ore e 23 minuti, migliorando di oltre un’ora il record del mondo che resisteva da ventiquattro anni. Nel 1996 i Beatles si fanno scattare la famosa foto sulle strisce pedonali di Abbey Road, per la copertina dell’omonimo album che diventerà una delle più significative della storia del rock.

Buon compleanno a…

Roger Federer (tennista), Dustin Hoffman (attore), The Edge (chitarrista U2).

Si festeggia oggi:

Sant’Altmann di Passavia, San Famiano e Sant’Eusebio di Milano.

8 agosto 2018