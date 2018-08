Accadde oggi…aneddoti e curiosità sull’11 agosto

ROMA – L’11 agosto è il 223º giorno del calendario gregoriano. Mancano 142 giorni alla fine dell’anno.

11 agosto: accadde oggi

Nel 1984 il carcere militare di Alcatraz diventa prigione federale di massima sicurezza. In questo giorno del 1966 John Lennon tiene una conferenza stampa a Chicago, scusandosi per aver detto che i Beatles erano più famosi di Gesù. Trentatre anni dopo (1999) il sole si oscura in Euroa e in Asia con l’eclissi totale.

Nel 2003 la NATO prende il comando della forza di peacekeeping in Afghanistan, che diviene la prima grande operazione al di fuori dell’Europa nei suoi 54 anni di storia. Il leader di Jemaah Islamiah, Riduan Isamuddin, meglio noto come Hambali, viene arrestato a Bangkok, Thailandia. Vengono rilevati i primi computer infetti dal worm Blaster

Buon compleanno a…

Massimiliano Allegri (allenatore); Chris Hemsworth (attore); Hulk Hogan (wrestler); Gianluca Pessotto (ex calciatore).

Si festeggia oggi:

Santa Chiara d’Assisi, Santa Attracta, Santa Degna di Todi, Santa Rusticola di Arles

11 agosto 2018