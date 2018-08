Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 15 agosto

ROMA – Il 15 agosto è il 227º giorno del calendario gregoriano. Mancano 138 giorni alla fine dell’anno.

15 agosto: accadde oggi

Nel 1877, Thomas Edison effettua la prima registrazione sonora – “Mary Had a Little Lamb”. Nel 1945, durante la Seconda guerra mondiale, l’Imperatore Hirohito annuncia la resa incondizionata del Giappone. Nel frattempo, la Corea viene liberata dopo che il governo dell’Impero giapponese ha accettato i termini di resa dettati dagli Alleati. Inoltre si assiste alla proclamazione d’indipendenza dell’Indonesia dai Paesi Bassi. Achmad Sukarno diventa il primo Presidente indonesiano.Tre anni dopo, nel 1948, la Repubblica di Corea viene stabilita a sud del 38º parallelo.

Nel 1969 , primo giorno del Festival di Woodstock che riunirà 400.000 spettatori. In questo giorno del 1971 il Presidente statunitense Richard Nixon pone fine alla convertibilità del dollaro statunitense con l’oro (cancellando gli effetti degli accordi sanciti alla Conferenza di Bretton Woods nel 1944). Nel 1977, a Roma, Herbert Kappler, criminale di guerra nazista, fugge dall’ospedale militare del Celio, a Roma, dove si trova ricoverato. Nello stesso anno in Ohio il radiotelescopio Big Ear, dell’Ohio State University, riceve dallo Spazio un forte segnale che sembra potersi collegare a una intelligenza extraterrestre. Il segnale è denominato Segnale Wow!, in riferimento al commento scritto lasciato dal tecnico in servizio. L’episodio è rimasto senza seguito.

Nel 1993, il CERGA scopre l’asteroide 100122 Alpes Maritimes. Quattro anni dopo, nel 1997, Papa Giovanni Paolo II con la lettera apostolica Laetamur Magnopere promulga il nuovo Catechismo della Chiesa Cattolica. Nel 2009, i sette comuni di Casteldelci, Maiolo, Talamello, San Leo, Pennabilli, Sant’Agata Feltria e Novafeltria passano dalla regione Marche provincia di Pesaro-Urbino alla regione Emilia-Romagna provincia di Rimini in seguito ad un referendum in materia: è la prima volta che ciò accade in Italia. Due anni dopo, nel 2011, Google acquista Motorola per 12,5 miliardi di dollari.

Buon compleanno a…

Ben Affleck (attore); Igor Cassina (atleta); Gianfranco Ferrè (stilista); Alejandro González Iñárritu (regista); Jennifer Lawrence (attrice).

Si festeggia oggi:

Sant’Alfredo di Hildesheim, Sant’Emanuele Morales, San Giacinto Odrovaz, Santa Gioconda di Roma, San Simpliciano, Santo Stanislao Kostka, San Tarcisio.

15 agosto 2018