Accadde oggi…aneddoti e curiosità sull’8 settembre

ROMA – L’8 settembre è il 251º giorno del calendario gregoriano. Mancano 114 giorni alla fine dell’anno.

8 settembre: accadde oggi

Nel 1964 il terremoto dell’Irpinia e Basilicata causa circa 6.000 vittime. Inizia nel 1870 la Presa di Roma: 60.000 soldati del Regno d’Italia al comando del generale Cadorna convergono sulla città. Nel 1928 il Football Club Internazionale Milano si fonde con l’U.S. Milanese cambiando così il suo nome in Ambrosiana.

Siamo nel 1951 quando si costituisce la Confederazione Mondiale di Fisioterapia; da allora ogni anno l’8 settembre è festeggiato come Giornata mondiale della fisioterapia.Quattro anni dopo, nel 1954, viene fondata la Southeast Asia Treaty Organization (SEATO). Era un organizzazione a difesa del sud-est asiatico.

Nel 1966 va in onda il primo episodio della serie televisiva Star Trek. Durante il caso Watergate, nel 1974, il presidente statunitense Gerald Ford perdona l’ex-presidente Richard Nixon per tutti i crimini che questi potrebbe aver commesso mentre era in carica.

Si festeggia oggi:

San Corbiniano di Frisinga, Sant’Isacco vescovo in Armenia e i Santi Adriano e Natalia, sposi e martiri.

Buon Compleanno a:

Gustav Schäfer (musicista tedesco dei Tokio Hotel), Avicii (produttore discografico e dj svedese), Lucilla Agosti (conduttrice televisiva italiana) e Wiz Khalifa (rapper statunitense).

