Accadde oggi…Aneddoti e curiosità sul 10 settembre

ROMA – Il 10 settembre è il 253º giorno del calendario gregoriano. Mancano 112 giorni alla fine dell’anno.

10 settembre: i fatti del giorno

Il 10 settembre del 1846 Elias Howe ottiene il brevetto per la macchina da cucito. In questo giorno del 1898 Elisabetta di Baviera, meglio conosciuta come la Principessa Sissi, viene assassinata a Ginevra. Nel 1913 viene aperta la prima autostrada asfaltata che attraversa gli USA da costa a costa. Venti anni dopo, il 10 settembre 1933 ratifica del Reichskonkordat, il concordato tra la Germania nazista e la Santa Sede.

Nel 1967, la popolazione di Gibilterra vota per rimanere una dipendenza britannica, piuttosto che diventare parte della Spagna. In questo giorno del 2003, Anna Lindh, il ministro degli esteri svedese, viene accoltellata a morte in un centro commerciale. Morirà il giorno dopo.

Buon compleanno a

Karl Lagerfeld (stilista), Giuni Russo (cantante)

Si festeggiano oggi

Sant’Agabio di Novara, vescovo, Sant’Ambrogio Edoardo Barlow, sacerdote benedettino, martire, Sant’Auberto di Avranches, vescovo

10 settembre 2018