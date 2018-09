Accadde oggi... Aneddoti e curiosità sul 28 settembre

ROMA – Il 28 settembre è il 271esimo giorno del calendario gregoriano. Mancano, quindi, 94 giorni alla fine dell’anno.

28 settembre: accadde oggi

In questo giorno del lontanissimo 551 a.C. nasce nello stato di Lu, in Cina, Confucio. Diverrà il maggior filosofo cinese, maestro di etica e di rispetto dell’autorità. Nel 1542 il navigatore portoghese Juan Rodriguez Cabrillo arriva in quella che oggi è San Diego (California). È il 1871 quando il Brasile approva la legge che libera i futuri figli degli schiavi. Nel 1951 scoperta di un satellite di Giove, Ananke. Nel 1961 Rex Harrison e Richard Burton giungono a Cinecittà per rimpiazzare, rispettivamente, Peter Finch e Stephen Boyd sul set del film “Cleopatra”.

Il 28 settembre 1978 la morte di Papa Giovanni Paolo I . Nel 2003 l’Italia rimane al buio a causa di un colossale black out. Nel 2005 si conclude la missione spaziale di Shenzhou VII, prima missione cinese a prevedere una passeggiata spaziale. In questo giorno ma del 2015 in Europa avviene l’ultima eclissi lunare della tetrade, che per una coincidenza astronomica cade nel perigeo lunare, il punto più vicino alla Terra del nostro satellite, tanto che si parla di eclissi di Superluna.

Si festeggia:



San Lorenzo Ruiz e compagni, martiri; San Venceslao, martire; Santi Alfio e Zosimo e compagni, martiri a Calidone in Pisidia; Sant’Alodio di Auxerre, vescovo; Sant’Ennemondo di Lione, vescovo e martire; San Caritone, abate in Palestina; Santi Cunialdo e Gisilario; Sant’Essuperio di Tolosa, vescovo; San Fausto di Riez, vescovo; Santa Giulia Eustochia (Eustochio), vergine.

Buon compleanno a…

Raffaele Paganini, ballerino e attore teatrale; Lory Del Santo, attrice e showgirl; Aldo Baglio, attore e sceneggiatore.

28 settembre 2018