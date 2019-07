Gli studenti del ‘Giordano’ di Venafro al Giffoni experience

GIFFONI – Come ogni anno, il Giffoni film festival attira giovani studenti da tutta Italia grazie ai suoi ospiti e alle numerose proiezioni cinematografiche. Quest’anno, a raccontare la 49esima edizione dell’evento, in programma dal 19 al 27 luglio, ci saranno anche i ragazzi dell’istituto ‘Giordano’ di Venafro in veste di inviati speciali per ‘La scuola fa notizia’, il giornale online di diregiovani.it realizzato interamente da studenti.

Dopo aver partecipato per un anno al progetto ‘Quarto potere’, curato dall’ agenzia di stampa Dire e diregiovani.it nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso da Miur e Mibac, i ragazzi di Venafro sono arrivati a Giffoni per riportare emozioni, eventi ed esperienze dei loro coetanei.

“È un’opportunità bellissima- commenta Giulia, che si occuperà delle interviste- raccontare il cinema visto con gli occhi dei ragazzi, da reporter in erba, sarà ancora più interessante”. La redazione del Giordano si occuperà del racconto giornaliero del festival, raccoglierà le opinioni dei loro coetanei e, soprattutto, scriverà le recensioni dei film dedicati ai ragazzi.

“Il Giffoni è famoso in tutto il mondo proprio perché dedicato specificatamente a bambini e ragazzi- sottolinea Roberto- i film che guarderemo sono stati selezionati per farci arrivare dei messaggi in modo completo, come solo la pellicola sa fare. Recensirli sarà una bella sfida, ma abbiamo tutti gli strumenti per farlo”.