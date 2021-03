Ciao sono Mauro e ho 16 anni. La mia ragazza dice che secondo lei ho il pene troppo piccolo e all’inizio la cosa diventava un gioco ma adesso mi sta infastidendo. Cosa vorrà dire? come sono le misure normali? questa cosa mi fa sentire male e mi vergogno anche a dirlo ad un amico. Se veramente fosse così ci sono problemi? cioè posso fare sesso come gli altri o devo prendere qualcosa per essere come loro? Io non le capisco queste cose..non mi sono mai permesso di dirle che ha poco seno o altre cose sul fisico e lei ora fa così! a volte davanti agli altri fa intendere cose a metà e mi manda in bestia. Sono così arrabbiato che la lascerei. Grazie e scusate lo sfogo

Mauro, 16 anni

Caro Mauro,

secondo uno studio a livello mondiale, la misura ideale del pene in erezione sarebbe uno standard di 12/13 centimetri di lunghezza. Sottolineiamo che questi, comunque, sono dati puramente statistici, perché come detto possono variare da individuo ad individuo.

Non è detto che un super dotato possa piacere, perché a volte può provocare dolore o addirittura abrasioni al collo dell’utero. La cosa importante in un rapporto sessuale non sono i centimetri ma il desiderio e l’attenzione al piacere del partner.

Hai ragione, a volte possono esserci delle aspettative importanti, dei confronti millimetrici ma perchè far centrare tutto su una ipotetica fantasia di inferiorità? L’intesa, l’alchimia e la passione vanno oltre le dimensioni.

Per quanto riguarda la tua ragazza, comprendiamo la rabbia che provi per le valutazioni fatte nei confronti delle misure del tuo pene, soprattutto se rivolte davanti agli amici. I rapporti, e questo lo hai ben compreso, si basano sul rispetto, sulla complicità, sull’accettazione dell’altro.

Quello che possiamo consigliarti allora, è di confrontarti con la tua ragazza, raccontarle il tuo vissuto di fronte alle sue affermazioni in pubblico.

Questo confronto ti permetterà magari di fare chiarezza sui vostri bisogni, sentimenti e su quale direzione debba prendere il vostro rapporto.

Torna ancora a scriverci se ne sentissi il bisogno.

Un caro saluto!