League of Legends: annunciati i nuovi Campioni d’Italia

Il 21 marzo si è disputata la finale del campionato italiano di League of Legends sul canale Twitch di PG Esports, la massima organizzazione di gaming professionistico in Italia.

La sfida Macko vs Mkers ha incollato agli schermi circa 7000 spettatori e si è conclusa con un 3-1 per i Macko, organizzazione esportiva pugliese già vincitrice del campionato nazionale PG di Rainbow Six Siege, altro videogame tra i più seguiti nel mondo dell’esport.

Guidato dai coach Dressed2kill e Rharesh, il team Macko è formato da giovani player professionisti provenienti da tutta Europa, riuniti nella gaming house della org esportiva a Monopoli: Stenbosse (top, svedese), Sebekx (mid, polacco), Derking (bot, austriaco), Cboi (jungler, danese) e Darkchri (support, italiano).

Con questa vittoria la squadra si è assicurata un posto nel torneo European Masters, che li vedrà rappresentare l’Italia a livello internazionale a partire dal prossimo 14 aprile.