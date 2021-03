‘A forza di essere vento’, il convegno storiografico sulla Shoah

ROMA – Una due giorni dedicata ai nuovi orizzonti della storiografia sulla deportazione in Italia. Questo, il terreno di confronto del convegno ‘A forza di essere vento’, che si terrà l’8 e il 9 Aprile a Pesaro. Promotore dell’iniziativa il liceo scientifico ‘Marconi’ di Pesaro, capofila nazionale del progetto ‘Educazione al Rispetto’, promosso dal ministero dell’Istruzione volto all’analisi comparata delle violenze del Novecento. Quest’anno a dirigere i lavori del convegno dedicato alle vittime dimenticate del nazi-fascismo – nello specifico, la deportazione dall’Italia dei ‘non ebrei’ – sarà Marcello Pezzetti a cui spetteranno anche momenti di formazione storiografica.

Il convegno però, non vuole limitarsi ad un approccio esclusivamente frontale ma offrire ai partecipanti una modalità mista con approcci di formazione diversi: per questo, accanto alla presentazione delle ultime pubblicazioni sull’argomento, si alterneranno momenti di approfondimento in classe virtuali tenuti da docenti di diverse materie, seguendo un approccio interdisciplinare, a seconda di interessi e esigenze didattiche. Costruire la memoria a partire dal ripensamento dell’insegnamento della storia: un obiettivo ambizioso che nasce dalla consapevolezza del senso di complessità del discorso storiografico che non può fornire risposte adeguate per il presente senza strumenti adatti per interrogare il passato.

Destinatari dell’iniziativa totalmente gratuita saranno principalmente i docenti di storia in servizio nelle scuole secondarie di secondo grado e coloro che operano come professionisti nell’ambito della ricerca storica. Ai primi, se le condizioni sanitarie lo consentiranno, sarà possibile partecipare con una rappresentanza pari a 5 docenti per ogni provincia delle Marche.

Limite massimo per le adesioni, che dovranno pervenire alla segreteria del liceo scientifico ‘Marconi’ di Pesaro, è il 1 aprile, inviando una mail all’indirizzo [email protected] contenente la scheda compilata disponibile sul sito web www.liceogmarconi.edu.it.