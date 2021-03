Giocano a pallavolo davanti a un vulcano in eruzione: il VIDEO è virale

Uscire all’aria aperta, fare due passaggi a pallavolo con gli amici.

Lo abbiamo fatto tutti, certo, ma chi può vantarsi di aver giocato con un vulcano in eruzione sullo sfondo?

Succede in Islanda, vicino a Reykjavík, dove il vulcano Fagradalsfjall si è risvegliato la scorsa settimana dopo un sonno di 800 anni.

Così, in occasione dello straordinario evento, 6 giocatori di pallavolo hanno deciso di fare due passaggi davanti al vulcano, mentre le temperature esterne segnavano i -12 gradi Celsius!

Il video è stato pubblicato sull’account Instagram della pallavolista professionista Thelma Grétars, una dei partecipanti all’insolito match.

Il vulcano Fagradalsfjall

Relativamente piccolo, il vulcano Fagradalsfjall si trova a circa 40 chilometri a sud-ovest di Reykjavik vicino alla penisola di Reykjanes, e si è risvegliato dopo un sonno di oltre 800 anni, nella notte tra il 19 e il 20 marzo.

L’eruzione è arrivata dopo una intensificazione dell’attività sismica nell’area, che ha fatto registrare decine di migliaia di terremoti in circa tre settimane.

In Islanda sono presenti, tra attivi e non, più di 130 vulcani.