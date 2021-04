Il robot Sophia diventa artista: la sua prima opera venduta a 688mila dollari

Il robot più famoso del mondo è anche un artista. È stata battuta all’asta sul mercato degli NFT (token non fungibile), per l’equivalente di 688.888 dollari, la prima opera digitale dell’umanoide Sophia.

Intitolato “Sophia Instantiation”, si tratta di un video di 12 secondi realizzato in collaborazione con l’artista italiano Andrea Bonaceto.

Quest’ultimo ha realizzato il ritratto di Sophia: il robot ha quindi elaborato il lavoro grazie alle sue reti neurali, creando un dipinto digitale tutto suo.

Il risultato è un video morphing del valore di 688.888 dollari, che mostra il ritratto creato da Bonaceto evolversi nell’opera digitale di Sophia.

L’acquirente anonimo, il cui nickname è 888, oltre a possedere i diritti dell’opera, riceverà anche il singolo dipinto realizzato dall’umanoide.