Abbiamo avuto un rapporto, ma senza eiaculazione…

Salve, avrei una domanda, io e il mio ragazzo di solito pratichiamo sempre sesso sicuro, purtroppo ieri (terzo giorno di ciclo, in un ciclo di 26/27gg) abbiamo avuto un rapporto, ma senza eiaculazione, non protetto, ho tantissima paura e ansia di essere rimasta incinta, vi prego rassicuratemi..

il rapporto è stato davvero breve, proprio a causa del fatto che non fosse protetto e non volessimo rischiare.

Anonima, 20 anni

Cara Anonima,

risposte certe in questa sede non possiamo averle, ma da come descrivi l’accaduto non sembra tu sia a rischio; il rapporto è avvenuto durante il ciclo mestruale, la penetrazione è avvenuta per breve tempo e non c’è stata eiaculazione. Capiamo i dubbi e i timori che puoi avere, ma non sembra proprio che ci siano i presupposti per una gravidanza indesiderata. Comprendiamo che la passione a volte può far “calare” le difese, ma è importante che il rapporto sessuale sia sempre protetto, dall’inizio alla fine, così da poter vivere una sana sessualità libera da paure. Per tranquillizzarti ulteriormente puoi sempre fare un test di gravidanza dopo 14 giorni dal rapporto, così potrai attendere in serenità l’arrivo del prossimo ciclo mestruale.

Torna pure a scriverci per qualsiasi altro dubbio o perplessità.

Un caro saluto!

L’equipe degli esperti