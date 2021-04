Tredici Pietro annuncia il suo nuovo EP, “X Questa Notte”

ROMA – Si intitola “X Questa notte” il nuovo Ep di Tredici Pietro. Il rapper torna a due anni dal suo disco di debutto, “Assurdo”. Ad annunciarlo lo stesso Pietro, figlio di Gianni Morandi e Anna, con un post su Instagram che svela anche la cover. Il lavoro sarà disponibile su tutte le piattaforme dal 21 aprile. Per altri dettagli i fan dovranno attendere perché l’artista non ha svelato altro. Unica cosa certa è il nome del producer che ha accompagnato Pietro in questa avventura: quello di Andry The Hitmaker.



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da P13TRO 🙇🏻‍♂️ (@tredicipietrotredici)