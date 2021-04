Nei giorni di sospensione non sto avendo la comparsa del ciclo…

the_date('c');?>

salve, avrei bisogno di essere tranquillizzata. prendo la pillola novadien, in seguito ad una dimenticanza al 19 esimo giorno di pillola e ad alcuni casi di diarrea, decido di prendere EllaOne dopo 5 h dal rapporto non protetto e poi ho finito il blister prendendo l’ultima pillola il giorno dopo dall’assunzione di Ella One. ora nei giorni di sospensione non sto avendo la comparsa del sanguinamento. dopo i 7 giorni inizio il nuovo blister anche in assenza del sanguinamento? e con l’inizio del nuovo blister sono di nuovo protetta anche in assenza del sanguinamento? spero di essere stata chiara

Giovanna, 20 anni

Cara Giovanna,

può succedere che ci siano delle irregolarità dopo l’assunzione del contraccettivo di emergenza. Il brusco ed elevato apporto ormonale potrebbe avere interferito con il ciclo di sospensione.

In linea generale dovresti dopo i 7 giorni ripartire con il blister per continuare a mantenere l’efficacia del contraccettivo orale. Potresti magari in queste prime fasi per una maggiore sicurezza utilizzare un contraccettivo di barriere per proteggere i rapporti

Ma in una consulenza online è difficile poter fare delle diagnosi precise per cui ti consigliamo di rivolgerti al tuo ginecologo di riferimento e di avere delle risposte più individualizzate e precise.

Un caro saluto!