Le studentesse di ‘Girls Code It Better’ si raccontano online

ROMA – Creatività, innovazione, donne. Sono questi i tre ingredienti di “Digitale code & tell”, l’evento digitale che si terrà sabato dalle 14,30 alle 18,30 in diretta online alla pagina forms.gle/Gy996ZpLJivFQ3tC8.

Durante l’incontro le allieve delle secondarie di secondo grado ed extra-scuola racconteranno il loro percorso creativo, presentano le loro sfide, mostrando i loro progetti all’interno di ‘Girls Code It Better’. Sostenuto da Officina Futuro Fondazione Maw, ‘Girls Code it Better’ è il programma nato per avvicinare alla tecnologia le alunne delle scuole secondarie di primo e secondo grado attraverso laboratori di progettazione, di programmazione informatica e fabbricazione digitale.

Nel 2020 si è svolta la settima edizione e dall’inizio del programma sono state coinvolte 900 ragazze in tutta Italia e 53 scuole. Sabato all’incontro parteciperanno l’ideatrice di Gcib Costanza Turrini; il fondatore di “Telefono Azzurro” Ernesto Caffo; l’animatore digitale Gabriele Benasi e Barbara Di Pasqua di “Maw”. A partire dalle 15,30, invece, interverranno Jessica Redighieri; Barbara Mazzolai, director per la robotica; Greta Galli, tiktoker e Ilaria Cislaghi, programmatrice per videogiochi. In chiusura, dalle 16,30, le ragazze dei club racconteranno il loro percorso.

” ‘Girls Code It Better’ è un percorso di imprenditorialità nel quale sperimentare la creatività e approfondire le conoscenze sviluppando nuove competenze – spiega Costanza Turrini, ideatrice e project manager di ‘Girls Code it Better’. – Abbiamo riscontrato con soddisfazione che il metodo didattico funziona con successo sia a distanza sia in presenza, sia a scuola sia nei laboratori extra-scuola come modello flessibile testato e comprovato anche dalle presentazioni delle ragazze. Manterremo, quindi, la possibilità di attuare anche i laboratori a distanza per le scuole che preferiranno aderire attraverso questa modalità anche per l’edizione 2021-22”.