Quella dei tatuaggi è una vera e propria arte. E come tale, si evolve e cambia a seconda della persona che ne fa uso. Come per Grimes, la compagna del multimilionario Elon Musk, che ha utilizzato la sua schiena come tavola per un curioso progetto: un tatuaggio bianco.



Le “cicatrici aliene” di Grimes

La musicista 33enne, il cui vero nome è Claire Elise Boucher, ha svelato sui social la scorsa domenica il suo nuovo tattoo, “bellissime cicatrici aliene” create utilizzando inchiostro bianco.

Il tatuaggio bianco di Grimes è stato realizzato da Nusi Quero, che ne ha curato anche il design insieme all’artista Tweak T.

Una scelta curiosa che non sorprende più di tanto: Grimes e Elon Musk sono noti per la loro eccentricità. Dopo aver dato un nome enigmatico al loro primo figlio, che hanno deciso di chiamare X Æ A-12 (pronuncia EX ASH EI TWELVE), la coppia ha puntato Marte. Mentre l’imprenditore ha dichiarato di voler raggiungere il Pianeta Rosso prima della NASA, la sua fidanzata è andata ben oltre, annunciando di volersi trasferire su Marte dopo aver compiuto 50 anni per fondare una colonia umana.

Il tatuaggio bianco

La scelta di utilizzare inchiostro bianco, al posto del più classico nero o colorato, non è nuova nel mondo dei tattoo. Si tratta di una forma d’arte più sofisticata, che necessita di mani esperte per la sua realizzazione. A differenza dei tatuaggi comuni, infatti, quelli creati con inchiostro bianco tendono a svanire molto più rapidamente, perché meno pigmentati. A causa dell’inchiostro utilizzato, molto denso, i tatuaggi bianchi possono causare un aspetto rialzato, proprio come “cicatrici aliene”.