La mia ragazza pensa che bisognerebbe aspettare per fare sesso…

Ciao!

la mia ragazza pensa che bisognerebbe aspettare per fare sesso.

Io ho 16 anni e lei ne ha 14 ma non credo che ci sia un’età che va bene ed una che no.

Le sue amiche le dicono tutte che deve aspettare almeno 2 anni e lei si fa condizionare da loro.

Io le dico che può stare tranquilla con me e che dovrebbe pensare di più a stare bene con me che ascoltare loro.

Come posso fare? c’è un modo per farla stare tranquilla?

Spero tanto di convincerla..

Mauro