La mia ragazza mi ha chiesto di fare la depilazione genitale…

Sono un ragazzo di 26 anni e vorrei fare la depilazione genitale (non definitiva). La ragazza che sto frequentando me lo ha chiesto, io ci stavo pensando già da prima ma non si era mai verificata l’occasione. Io non saprei come muovermi, soprattutto ho qualche perplessità: i peli lì ricrescono e dopo quanto indicativamente (giorni, mesi, anni)? Immagino non ricrescano alla stessa velocità dei capelli, altrimenti avrei una chioma alla Elvis Presley là sotto.

Inoltre, potrei pentirmene a livello di irritazione in futuro? Dovrei fare più attenzione ai lavaggi ?.

Nome, 26 anni

Caro Nome,

le domande che ti poni e che ci rivolgi rispetto alla depilazione degli organi genitali denotano sicuramente un bisogno di avere informazioni dettagliate e precise rispetto alle tecniche estetiche in uso e alle conseguenze sul tuo corpo di questa scelta, ma evidenziano anche delle perplessità di natura emotiva su cui potrebbe essere utile soffermarti al fine di fare la scelta più giusta per te.

Rispetto alle tue domande sulla ricrescita dei peli pubici, eventuali irritazioni, tecniche utilizzate per una depilazione non definitiva più adatta al tuo corpo ti invitiamo a rivolgerti ad un esperto del settore che si occupa di estetica e magari, se hai anche una pelle particolarmente sensibile o delicata, ad un medico specializzato in dermatologia. Questi professionisti potranno illustrarti in modo dettagliato cosa comporta la depilazione genitale.

E’ importante infatti approcciarsi alla cura delle parti intime con consapevolezza e attenzione, soprattutto perchè questi trattamenti richiedono pazienza, costanza e anche una certa tolleranza al dolore.

Capita sempre più spesso che anche gli uomini si rivolgano ai centri estetici per effettuare depilazioni sul proprio corpo sia su propria volontà sia su richiesta e desiderio della propria compagna/partner.

Sembra infatti che sempre di più le donne richiedano un’attenzione di questo tipo al proprio partner anche per un modello maschile che si affaccia sempre più spesso nella nostra cultura.

Partendo da questi aspetti potrebbe essere importante per te porre l’attenzione su cosa sottende questo tuo desiderio e la richiesta da parte della tua ragazza non solo da un punto di vista estetico, ma anche da un punto di vista affettivo e relazionale per la coppia. E’ sempre molto importante fare delle scelte che riguardano il proprio corpo rispettando i propri sentimenti, desideri e perplessità perchè aiutano a prendere la scelta più adeguata per se stessi e per la coppia.

Il corpo in una relazione sentimentale racchiude molteplici aspetti: comunicativi, relazionali, sessuali, ect… in particolare, ci riferiamo alla coppia intesa come luogo intimo dove è fondamentale viversi secondo un principio di reciprocità, di rispetto in virtù di scelte consapevoli e condivise.

Speriamo di averti dato degli spunti di riflessione utili, se hai altri dubbi o domande torna pure a scriverci.

Un caro saluto!