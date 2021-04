Dopo 11 anni si è concluso L’attacco dei giganti (Attack on Titan o Shingeki no kyojin se si preferisce). Con il capitolo 139 pubblicato sulla rivista giapponese Bessatsu Shōnen Magazine di Kōdansha lo scorso 9 aprile, l’acclamato manga di Hajime Isayama è giunto al termine, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dei fan e, immancabilmente una pioggia di meme.

Tra tutti quelli che girano in rete, ne abbiamo selezionato uno imperdibile, che merita il primo posto nella lista delle cose da vedere nella vita.

Buone risate!



L’attacco dei giganti

L’attacco dei giganti (Shingeki no kyojin) è un popolare manga di Hajime Isayama che ha debuttato sulla rivista Bessatsu Shōnen Magazine della Kōdansha il 9 settembre 2009, per concludersi il 9 aprile 2021.

L’adattamento anime è stato distribuito in Italia da Dynit che, oltre alla pubblicazione della versione home video, ha rilasciato tutti gli episodi doppiati in italiano sulla piattaforma di streaming gratuita VVVVID.it, con l’aggiunta di Amazon Prime VIDEo in simulcast per la quarta e ultima stagione.

Le prime tre serie dell’anime sono anche disponibili nel catalogo Netflix.

Oltre all’anime, dal manga sono stati tratti quattro film d’animazione, numerose guide, spin off, gadget, videogiochi e live action giapponesi.

In Italia, il manga L’attacco dei Giganti è pubblicato dal 2012 da Panini Comics, etichetta Planet Manga.

Sinossi