In due sul monopattino? Pessima idea… ecco come potrebbe finire

Oltre ad essere vietato, è anche rischioso. Sarebbe proprio una pessima idea andare in due sul monopattino elettrico.

Eppure, non sono pochi i trasgressori del divieto, che spesso si mettono in situazioni al limite del pericolo.

Come i protagonisti di questo filmato, che non rispettando la legge si sono schiantati col loro monopattino contro una macchina parcheggiata.

Indubbiamente il video una risata te la strappa, ma poteva finire molto peggio…