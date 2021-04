Prende a pugni un canguro per salvare il cane: il VIDEO pazzesco!

ROMA – Uomo 1-Canguro 0.

È questo il risultato di uno scontro incredibile avvenuto in Australia, dove un uomo, per salvare il suo cane, ha tirato un pugno a un canguro.

Una scena talmente assurda da sembrare uscita da un videogioco picchiaduro.

Come mostra il video, il cane tenta di fuggire, ma il canguro non lo lascia fino a quando non vede l’uomo avvicinarsi.

Finalmente molla la presa, mettendosi in posizione di attacco.

Un calcio di un canguro potrebbe facilmente mettere seriamente k.o. l’uomo, che prontamente si allontana dall’animale a distanza di sicurezza. Per spiazzare il canguro, gli tira un pugno sul muso: il marsupiale, visibilmente perplesso, resta immobile, dando il tempo al cane e al suo proprietario di andarsene.