Incontro ravvicinato con lo squalo tigre: il VIDEO da brivido!

Questo è il video incredibile dell‘incontro ravvicinato tra una biologa marina e uno squalo tigre.

Modella, biologa marina, apneista, istruttrice subacquea professionista, surfista, attivista per la conservazione marina. Cresciuta tra surf e immersioni, Ocean Ramsey ha imparato ad amare profondamente l’oceano e tutte le sue creature. In particolare, la biologa ha dedicato gran parte della sua vita a studiare gli squali, per cui si batte da anni.



Ocean ama condividere con i suoi follower su Instagram (oltre 1 milione) le sue esplorazioni oceaniche, nel corso delle quali spesso e volentieri si trova ad interagire con gli squali, anche grandi bianchi e tigre.

In uno dei suoi ultimi video la biologa mostra il suo incontro con uno squalo tigre, spiegando come i pescecani tendono ad essere attirati dagli schizzi in superficie e come sia fondamentale non dargli le spalle. Grazie alla sua esperienza, riesce a tenere il predatore sotto controllo, spostandolo delicatamente con una mano.