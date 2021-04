Al museo gratis per scoprire il mestiere dell’archeologo

BOLOGNA – Una nuova diretta gratuita, pensata per le scuole, ma aperta a tutti i curiosi o appassionati di storia e archeologia. Per saltare dai banchi di scuola o dalla cameretta di casa in DAD, direttamente in museo, alla scoperta dei segreti del mestiere dell’archeologo: cosa fa sul campo un archeologo, quali attrezzature usa e qual è la sua metodologia di lavoro. Cos’è una trowel? E la palina a cosa serve?

L’archeologa del Museo della civiltà villanoviana, MUV, spiegherà come si fa uno scavo e mostrerà le attrezzature necessarie, come il piccone, il badile e la vanga e naturalmente la trowel e la palina. Si vedranno anche due sepolture di inumati della cultura di Remedello, risalenti all’età del Rame, ovvero due scheletri del III millennio a.C. Sarà anche possibile porre domande all’archeologa in tempo reale.

L’appuntamento è per martedì 27 aprile 2021 alle 10 in diretta dalla pagina Facebook del MUV.