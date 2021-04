Questa mini borsa a forma di sedia costa 895 dollari e non può contenere nulla

Adesso puoi acquistare anche tu la mini borsa a forma di sedia.

L’insolito accessorio del brand Area, diventato famoso sulla passerella della New York Fashion Week, è in vendita al prezzo di 895 dollari sul sito ufficiale.

Cosa ci si può mettere in una borsetta così piccola? Assolutamente nulla.

Per stessa ammissione dei creatori, Harry Nuriev e Tyler Billinger di Myreality, in collaborazione con Beckett Fogg e Piotrek Panszczyk di Area, la borsa a forma di sedia è un oggetto artistico, puramente decorativo.

Un gioiello da portare a tracolla.