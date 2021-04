Giuseppe Giofrè e Elena D’Amario si raccontano ad Amici Specials

“Dream big! Niente è impossibile se voi avete questo sogno credeteci, perché le cose succedono”. E’ questo il consiglio di Giuseppe Giofrè e Elena D’Amario, ospiti della nuova puntata di Amici Specials, in esclusiva su Prime Video.

I due ballerini, oggi riconosciuti a livello mondiale, provengono entrambi dal talent di Maria De Filippi. Giuseppe vinse nella categoria Ballo nel 2012, Elena partecipò all’edizione numero 9, arrivando vicinissima alla vittoria.

I due hanno raccontato alle nuove leve di Amici la loro esperienza, fatta di sacrifici, tenacia e tanta passione.

Con la vittoria di Amici la carriera di Giuseppe è decollata.

Ha partecipato nel corpo di ballo di star del calibro di Britney Spears, Jennifer Lopez e Taylor Swift. Con quest’ultima, in particolare, il sodalizio è stato alquanto prolifico.

Elena non ha vinto Amici, ma le sue doti sono state riconosciute dalla prestigiosa accademia Parsons Dance, che da uno stage di due mesi l’ha presa con sé per 9 anni.

Oggi, tra i suoi mille impegni, è tornata dove tutto ha avuto inizio, diventando coreografa e professionista nel corpo di ballo di Amici.

E’ Aka7even ha fare una domanda sulla loro vita personale.

Come fare a conciliare l’amore e il lavoro frenetico?

Giuseppe ha sofferto molto quando è stato lasciato, ma sapeva che la danza lo avrebbe aiutato a superare ogni dolore.

Elena è molto determinata sull’argomento. Ha dovuto mettere da parte l’amore per dedicarsi alla carriera, ma è convinta che “quando capita capita, non ci sono oceani e non ci sono distanze”.