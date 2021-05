Vorrei parlare di una cosa che mi imbarazza. I miei rapporti durano poco…

Ciao,sono fidanzato da 4 anni e vorrei parlare di una cosa che mi imbarazza.

I rapporti durano sempre molto poco e anche se provo a trattenermi non riesco ad arrivare a più di 10 minuti.

Mi sento in imbarazzo ed ho paura che la mia ragazza si accorga che qualcosa non va.

Potrebbe capitare che lei non provi piacere proprio perchè non ha il tempo per farlo? quando ne parliamo lei mi dice prima che inizio a spiegargli la situazione che non mi devo preoccupare ma a me sa di contentino per farmi stare tranquillo.

Aiuto. Massimo





Massimo

Caro Massimo,

grazie per averci scritto. Proviamo a darti qualche indicazione in merito alle tue richieste d’aiuto.

Iniziamo con il riportarti quanto ci viene da una delle più prestigiose riviste scientifiche, il Journal Sexual Medicineche ci fornisce alcune risposte in merito: “Il sesso dovrebbe durare dai 3 ai 13 minuti; se il sesso dura meno di un minuto si può parlare di eiaculazione precoce”. Questi naturalmente sono solo dati scientifici. Quello che possiamo dirti è che la durata dell’atto sessuale è notevolmente diversa da coppia a coppia e dipende dalla condivisione del piacere dei singoli individui. Ogni generalizzazione va sempre valutata criticamente in quanto non è il tempo che definisce un rapporto sessuale ma la sua qualità. Ed è la qualità del rapporto che determina l’intesa sessuale. Da quello che ci scrivi relativamente alla tua ragazza, ti suggeriamo di parlare con lei e affrontare con decisione la questione. Solo in un dialogo costruttivo, senza pregiudizi e paure, potrai sciogliere i tuoi dubbi e vivere serenamente il vostro rapporto.

Un caro saluto!