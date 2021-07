Il secondo rapporto all’inizio è stato scoperto, ci sono rischi?…

Cari esperti ho avuto un rapporto completo protetto dal preservativo. Dopo il rapporto il mio partner ha raggiunto nuovamente l’orgasmo tramite masturbazione. Ho paura però perché Dopo una quindicina di minuti ci sono state due di numero penetrazioni scoperte poi il preservativo è stato indossato e il rapporto è stato completo. Potrei incorrere in una gravidanza indesiderata? Il ciclo dovrebbe arrivarmi a giorni. Vi ringrazio

Valeria

Cara Valeria,

da quello che ci scrivi ci sembra di capire che avete avuto due rapporti consecutivi, il primo protetto da preservativo, mentre il secondo c’è stata una penetrazione non protetta. Non sappiamo in che periodo del ciclo tu ti trova ma nel caso di rapporti ravvicinati è necessario stare attenti perchè è possibile che residui di liquido seminale rimasti nelle ghiandole che si trovano vicino alla base del pene possano fuoriuscire anche nelle prime fasi dei rapporti successivi. Anche nel caso in cui non ci fosse un rapporto completo, e quindi senza una eiaculazione interna, non si possono escludere rischi per una gravidanza. Affinchè ci sia un concepimento però non basta solo che ci sia un rapporto completo, ma è fondamentale che la donna si trovi anche nel suo periodo fertile e con molta probabilità tu non lo eri in quanto ci scrivi che a breve dovrebbe arrivare il ciclo.

Crediamo che per il futuro sia importante però utilizzare con consapevolezza dei metodi contraccettivi fin dall’inizio del rapporto, in generale e soprattutto nei rapporti successivi al primo.

Speriamo di essere stati di aiuto.

Un caro saluto!