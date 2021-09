Ho dei dubbi sul petting perché il ciclo era diverso dal solito…

Gentilissimi,

Vi scrivo perché ho dei dubbi che mi attanagliano (e vi spiego le dinamiche precise in fatto di tempistiche per non generare confusione).

Le mie penultime mestruazioni risalgono a data 25 luglio.

Con il mio ragazzo non abbiamo mai avuto rapporti penetrativi, tuttavia, l’11 agosto (periodo molto fertile) e il 21 agosto (periodo non fertile), abbiamo praticato del petting con contatto dei genitali esterni.

In entrambe le occasioni non c’è stata eiaculazione e quindi rilascio di sperma a ridosso della vagina, solo non sono sicura al 100% che non fosse uscito neppure del liquido preseminale.

Il 22 agosto sono iniziate le mie ultime mestruazioni (a distanza, come previsto, di 28 giorni fa quelle di luglio), ma sono state scure e poco abbondanti.

Si è quindi in me innescato il dubbio, nonostante le mestruazioni di agosto fossero arrivate e nei tempi previsti, di poter essere andata incontro a gravidanza indesiderata (dato che, anche specialisti, parlano della possibilità che questa possa verificarsi anche con il solo petting spinto).

Secondo voi è il caso che faccia un test di gravidanza o, date le circostanze, risulterebbe estremamente improbabile e dunque inutile che lo svolga?

Grazie

Anonima



Cara Anonima,

affinché ci sia un concepimento deve esserci un rapporto completo, con eiaculazione all’interno dei genitali femminili, durante i giorni fertili della donna. Ti tranquillizziamo dicendoti che con il petting, è improbabile rimanere incinta poiché vi è un contatto solo esterno tra i genitali; l’arrivo del ciclo può rasserenarti ulteriormente.

Devi sapere che il ciclo può variare, poiché subisce l’influenza di diversi fattori quali oscillazioni ormonali, cambi stagionali, cambiamento delle abitudini alimentari, periodi di stress; un cambiamento nel ritmo o flusso può quindi essere fisiologico e non deve necessariamente preoccupare.

Quando si nota un cambiamento che si prolunga nel tempo è consigliabile consultare il proprio ginecologo.

Un caro saluto!