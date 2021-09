Con un rapporto orale c’è rischio gravidanza?…

Dunque, anche se involontariamente venisse ingoiato il liquido eiaculatorio, non ci sarebbe rischio di gravidanza?





Anonima

Cara Anonima,

affinché ci sia un concepimento deve esserci un rapporto con penetrazione ed eiaculazione all’interno dei genitali femminili, questo favorisce la spinta degli spermatozoi verso l’ovulo maturo, predisposto nei giorni fertili della donna, che in un ciclo regolare di 28 giorni cadono all’incirca tra l’11° ed il 18° giorno del ciclo.

Con un rapporto orale non può avvenire un concepimento.

Un rapporto orale, come un rapporto penetrativo, potrebbe però esporre al rischio di malattie sessualmente trasmissibili, è quindi sempre consigliabile l’uso del preservativo, soprattutto in caso di partner di cui non si conosce lo stato di salute e/o le abitudini sessuali.

Un caro saluto!