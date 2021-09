GF Vip Party, svelati gli ospiti della prima puntata

Conto alla rovescia per GF Vip Party, il programma streaming dedicato al Grande Fratello Vip. La nuova edizione dello show sarà condotta da Giulia Salemi e Gaia Zorzi. Proprio quest’ultima ha svelato i nomi degli ospiti della prima puntata, in onda questa sera alle 20.45 in diretta su Mediaset Infinity.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GFVip Party (@gfvip_partyofficial)

GF Vip Party, gli ospiti della prima puntata

Francesco Oppini

Fjona Cakalli

Adriana Volpe

Rosalinda Cannavò

Giacomo Urtis

Annie Mazzola

GF Vip Party

GF Vip Party è un format di Mdiaset Infinity dedicato al Grande Fratello Vip. Un pre-puntata imperdibile, in programma ogni lunedì e venerdì alle 20.45, per commentare in diretta la vita nella casa, con tanti ospiti e curiosità esclusive.