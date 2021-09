Non abbiamo messo subito il preservativo…

Cari esperti,

in periodo potenzialmente fertile ho avuto un rapporto protetto da preservativo. Sono ugualmente spaventata perché all’inizio c’è stata 1 sola ed unica penetrazione scoperta, è stata proprio 1. Poi subito è stata indossato il preservativo, il rapporto è andato avanti per minuti e poi l’eiaculazione è avvenuta internamente sempre col preservativo. Al termine risultava tutto apposto. Posso essere rimasta incinta a causa di quella sola penetrazione iniziale? Durata davvero 2 secondi? Ero in periodo fertile.





Anonima

Cara Anonima,

il preservativo va usato sin dall’inizio del rapporto poiché il periodo fertile non è così semplice da individuare, può anticipare o tardare e quindi potrebbero esserci sempre dei rischi.

Nel tuo caso essendo stata una penetrazione breve e avendo poi subito protetto il rapporto i rischi sarebbero davvero bassi, ma con la solo consulenza online non possiamo darti certezze assolute.

Prova a rasserenarti ed attendere il ciclo o se preferisci consultare il tuo ginecologo per maggiore tranquillità.

Un caro saluto!