Ho letto storie di donne che hanno avuto cicli durante la gravidanza…

Salve, ho letto negli ultimi giorni storie di donne che hanno avuto cicli veri e propri durante la gravidanza, la mia domanda è se questo sia effettivamente possibile. Per quanto mi riguarda ho avuto delle mestruazioni regolari negli ultimi mesi di cui l’ultima con dolori e abbondante nei primi giorni

Chiara

Cara Chiara,

è veramente raro che si verifichino dei cicli completi nel momento in cui si è instaurata una gravidanza. Possono però verificarsi delle perdite da impianto (conosciute anche come perdite di annidamento), esse fanno riferimento a quelle piccole perdite vaginali, appunto, (e generalmente di colore rosso scuro) che possono verificarsi nel momento in cui l’ovulo fecondato si impianta nella mucosa uterina. Generalmente questo tipo di perdite si presenta tra i 7 e 12 giorni dalla fecondazione e talvolta può coincidere con la data attesa per le mestruazioni, per questo è facile confondersi con l’arrivo del ciclo. La motivazione va cercata nel processo di impianto dell’ovulo nell’utero. L’ovulo fecondato, infatti, dopo circa 5 giorni, dalle tube si sposta fino all’utero: qui si annida e vi resta per tutto il periodo della gravidanza. Nello specifico è l’endometrio ad accoglierlo. Si tratta di un rivestimento che presenta molti vasi e capillari, i quali, in seguito all’annidamento, possono rompersi e determinare un sanguinamento di live entità.

E’ sempre bene confrontarsi con il proprio ginecologo di fiducia che conoscendo la storia anamnestica e avendo strumenti di approfondimento diagnostico può dare delle risposte più individualizzate.

Un caro saluto!