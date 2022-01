Buongiorno,

Volevo chiedere un consiglio, ieri sera ho avuto un rapporto con il mio ragazzo, durante i preliminari però mi è uscito un po’ di sangue, ma appena c’è ne siamo accorti sono andata in bagno e non usciva più nessuna macchia di sangue, è possibile che mi abbia graffiato con l’unghia?! Questa mattina provo un po’ di fastidio. Come mi dovrei comportare? Devo applicare una crema? Attendo notizie grazie mille in anticipo

Martina

Cara Martina,

può succedere a volte che ci verifichino dei graffi o delle piccole abrasioni a causa di una eccessiva secchezza vaginale, o se i preliminari sono troppo “energici”. Se si è molto tesi o contratti, la muscolatura resta più rigida e si potrebbe anche sentire dolore.

Il fastidio potrebbe essere legato dunque ad una possibile irritazione della zona. Potresti mantenere pulita e asciutta la zona interessata o disinfettarla se la lesione risulta più esterna e visibile.

Altre volte può succedere che ci siano delle piccoli residui del ciclo precedente.

Ma purtroppo in una consulenza online è difficile avere delle certezze assolute in assenza di una attenta osservazione e anamnesi. Se avessi altri fastidi puoi confrontarti con il tuo ginecologo di riferimento per approfondire meglio e valutare se è il caso di fare una cura più specifica.

Un caro saluto!