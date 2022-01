Buona sera, avrei un dubbio. Mi capita spesso di scrivere a voi perché qui riesco sempre a trovare delle fonti attendibili rispetto a tutto quello che leggo su internet che penso influisca molto sui miei dubbi attuali. Purtroppo io non ho un ciclo regolare, perché ogni tanto mi si formano cisti follicari che poi sono andata via dopo due mesi per cui sono stata anche 2/3 mesi senza avere ciclo. Queste cisti che si sono formate finora e sono scomparse per fortuna sono state sempre di natura benevola e non hanno mai provocato disturbi, se non qualche fastidio al fianco, tensione al seno e dolore basso ventre, tipici sintomi da ciclo. Siccome anche questo mese il ciclo mi è saltato, la cosa che mi mette in agitazione è che oltre ai classici sintomi a volte avverto anche dei capogiri, mi sento un po’ instabile. Siccome ho avuto un rapporto col mio ragazzo ed è successo che lui sia entrato una volta senza preservativo, ma una questione minima di secondi, dove non ha nemmeno spinto. Per il resto abbiamo sempre usato il preservativo e lui non ha mai eiaculato dentro nonostante il preservativo, ma sempre fuori. So che con questi pochi secondi è un po’ improbabile, però essendo che ho un ciclo irregolare non riesco a calcolare nemmeno bene i miei giorni fertili. Quello che vorrei sapere è che se questo potrebbe essere sintomo di gravidanza o magari questo senso di spossatezza è capogiri che non avevo mai avuto potrebbero essere collegati alla mia ansia o anche al ciclo che magari sta arrivando? Grazie sempre, buona serata

Arianna

Cara Arianna,

grazie per la fiducia che riponi nel nostro servizio, siamo convinti che l’informazione sia una ottima strategia per contenere ansie e timori.

Come tu stessa hai sottolineato non vi è stata alcuna eiaculazione interna, e il liquido preseminale che precede l’eiaculazione non dovrebbe contenere spermatozoi mobili capaci di fecondare. In letteratura la controversia è ancora aperta in quanto gli studi sono realizzati in base a una bassa numerosità di soggetti, motivo per cui i risultati di queste ricerche non possono essere completamente generalizzabili. Ma secondo alcune recenti ricerche il liquido preseminale avrebbe solo una funzione meccanica di lubrificare l’uretra.

I sintomi possono essere collegati allo stato di tensione prolungato, ad uno stato influenzale, al ciclo che arriva, allo stress emotivo legato alla pandemia.

Non va però trascurata l’area della prevenzione, è importante che un ginecologo possa monitorare e approfondire la tua situazione rispetto alle cisti e valutare un possibile causa e l’eventuale trattamento. Solo una visita diretta con strumenti di approfondimento diagnostico potranno aiutarti a contestualizzare i tuoi sintomi. Se ancora non hai un ginecologo di riferimento puoi recarti presso un Consultorio della tua zona dove troverai degli esperti di riferimento.

Un caro saluto!