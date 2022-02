Tom Holland e Totti in Campidoglio per le riprese di uno spot – VIDEO

di Mirko Narducci

Il Capitano, Spider-Man e il sindaco di Roma insieme in Campidoglio ad ammirare i Fori Imperiali. Il primo cittadino della Capitale, Roberto Gualtieri, ha raggiunto stamattina sul Belvedere Tarpeo due ospiti d’eccezione del Colle capitolino, vale a dire l’ex numero 10 della Roma e dell’Italia, Francesco Totti, e il giovane attore Tom Holland, interprete di Nathan Drake in Uncharted (dal 17 febbraio al cinema con Sony Pictures), impegnati nelle riprese di uno spot pubblicitario. Tanti i turisti e i cittadini curiosi, attirati dall’insolito trio, che si sono avvicinati per assistere al siparietto.

“Quello è il mio ufficio, vienimi a trovare”, ha detto Gualtieri a Totti, che ha subito accettato l’invito: “Adesso ci vengo”. Il sindaco ha anche mostrato a Holland le meraviglie dei Fori dalla terrazza del Belvedere, spiegando con orgoglio, mentre indicava il balconcino dell’ufficio del sindaco, “This is my office”.