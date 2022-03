Buona sera,

Oggi ho assunto la terza pillola placebo del blister e quindi dovrebbe arrivare il ciclo da sospensione tra oggi e domani. Il mese scorso si è presentato alla terza placebo senza nessun problema, questa volta invece deve ancora arrivare. Volevo sapere se il fatto di aver avuto quella piccola anestesia di cui vi avevo parlato potrebbe far ritardare il ciclo di qualche giorno o se ci possono essere dei problemi con questo ?

Posso stare tranquilla anche se il ciclo si deve ancora presentare come di consueto oppure dovrei preoccuparmi ? Devo ancora iniziare a sentire i dolori soliti che mi fanno capire che il ciclo sta per arrivare.. io ho sempre assunto la pillola senza dimenticanze nei modi e tempi corretti, non sto più assumendo pillole in più del dovuto, ma sono riuscita a tranquillizzarmi rispetto a questo.

Cosa ne pensate in merito al ciclo che deve ancora arrivare ?

Grazie

Anonima