Da circa 3 mesi non arrivano le mestruazioni alla mia ragazza…

Salve volevo scrivervi nuovamente per dei dubbi e ansie che ho in sto periodo, io e la mia ragazza pratichiamo rapporti sempre protetti da condom dall’inizio del rapporto fino la fine, per poi controllarlo con l’acqua sotto il rubinetto per vedere l’integrità del condom. Di solito oltre a usare il condom non eiaculo mai dentro per timore che ho io perché ho un po’ paura dell’affidabilità del condom, però diverso tempo fa ho provato a lasciarmi andare e ho eiaculato ovviamente indossando il condom. Ora è circa 3 mesi che non arrivano le mestruazioni alla mia ragazza se non qualche giorno fa che ha detto che le sono partite ( ha macchiato) ma poi si sono bloccate e quel giorno li ha avuto dolori alle ovaie… premetto che la mia ragazza ha già avuto problemi di ritardo avvenuti pure di 6 mesi dopo e il problema era la tiroide probabilmente ( di cui adesso prende giornalmente la medicina) poi il ciclo le era tornato per poi saltare altri 3 mesi e la ginecologa aveva detto probabilmente era il peso, ma mai successo che le succedeva sta sorta di perdita da inizio ciclo per poi interrompersi… volevo chiedervi può essere una gravidanza indesiderata avendo questi sintomi? La cosa mi terrorizza e in più non dormo dall’ansia però il ricordo che il profilattico l’avevo controllato sotto l’acqua e mi sembra integro penso che me ne accorgevo se era rotto… ma non so …. Secondo voi può essere dovuto al peso e che adesso da qualche settimana inizia a seguire una piccola dieta? Queste perdite possono avvenire causa peso? Perché ho letto che è sintomo di moltissime gravidanze ma non so se è vero potete aiutarmi per favore? Grazie mille della vostra pazienza e disponibilità

Anonimo

Caro Anonimo,

da quello che ci racconti non sembrerebbero esserci dei rischi significativi per una gravidanza in quanto non vi è stata nessuna lesione del preservativo e senza una eiaculazione interna è difficile se non impossibile avviare una gravidanza.

Ci sembra di capire che il ritardo sia correlato ad altri fattori. Il ciclo può difatti subire delle variazioni per molteplici fattori sia fisiologici che emotivi. Ad esempio alterazioni del funzionamento tiroideo, la presenza di cisti ovariche o patologie dell’endometrio, infezioni o infiammazioni specifiche possono incidere sull’andamento ormonale.

Essere sovrappeso è un altro fattore che incide in quanto gli alti livelli di estrogeni che a causa dell’eccessivo peso corporeo spingono le ovaie a non ovulare. Anche essere sottopeso può rappresentare un problema. Il corpo infatti non è in grado di produrre abbastanza estrogeni. Ancora quando si verifica una situazione di stress vengono prodotti due ormoni il cortisolo e l’adrenalina che ci consentono di far fronte a una situazione di emergenza. Se la situazione si prolunga la reazione “ormonale” di allarme va ad influenzare l’ipotalamo, dove risiedono anche le strutture di controllo del ciclo mestruale. Ciò può causare un blocco dell’ovulazione, o un’alterata produzione del progesterone, per cui le mestruazioni possono presentarsi in anticipo, o ritardare, saltare completamente, o presentarsi con fenomeni di spotting, cioè perdite scarse e scure.

Riteniamo quindi importante che la tua ragazza possa confrontarsi con il suo ginecologo di fiducia per approfondire le cause del ritardo prolungato in modo da intervenire con una strategia più specifica e personalizzata.

Un caro saluto!