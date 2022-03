Oscar 2022, i look mozzafiato di questa edizione

La notte degli Oscar è uno degli eventi più attesi dell’anno e non è solo all’insegna del cinema ma anche del glamour. La 94esima edizione ha visto dei look mozzafiato a partire da quello di Jessica Chastain, vincitrice del premio come Miglior attrice protagonista per Gli Occhi di Tammy Faye, scintillante in Gucci. In una sola parola: pazzesca! Ecco tutti i look più belli della serata:

TUTTI I VINCITORI

JESSICA CHASTAIN in GUCCI

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Just Jared (@justjared)

NICOLE KIDMAN in GIORGIO ARMANI PRIVÉ

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Just Jared (@justjared)

ZENDAYA in VALENTINO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Just Jared (@justjared)

BILLIE EILISH in GUCCI

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Just Jared (@justjared)

TIMOTHÉE CHALAMET in LOUIS VUITTON

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Just Jared (@justjared)

JAKE GYLLENHAAL in GIVENCHY

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Just Jared (@justjared)

ELLIOT PAGE

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @elliotpage

ALANA HAIM in LOUIS VUITTON

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Just Jared (@justjared)

ARIANA DEBOSE in VALENTINO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Just Jared (@justjared)

JACOB ELORDI in BURBERRY

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Just Jared (@justjared)

SHAWN MENDES in DOLCE & GABBANA

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Just Jared (@justjared)

ANDREW GARFIELD in SAIN LAURENT

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Just Jared (@justjared)

JAMIE DORNAN in VALENTINO