Salve,

volevo togliere un dubbio io e il mio ragazzo abbiamo fatto petting, lui ha fatto una penetrazione con le mutande senza venire ovviamente e la cosa, onestamente non mi preoccupa perché so che con il solo petting non è possibile avere delle gravidanze. ma dopo,sia io che lui eravamo nudi e lui mi aveva fatto salire sopra di lui e fatto strusciare sul suo pene con la vagina, ovviamente senza penetrazione perché non abbiamo mai avuto rapporti completi. L’unica mia preoccupazione riguardo a questo ultimo evento è che se per sbaglio il liquido preseminale sia entrato in vagina o anche se l’avesse solo toccata esternamente, ad esempio sul clitoride c’è un pericolo di gravidanza? So che può sembrava stupida come cosa ma ho sempre una alta preoccupazione. Grazie in anticipo

Anonima

Cara Anonima,

non ci sono domande giuste o sbagliate soprattutto quando l’ansia e la preoccupazione prendono il sopravvento. Come ti accennavamo nella precedente risposta in letteratura la controversia sul liquido preseminale sembra essere ancora aperta e dibattuta, a causa della bassa numerosità di soggetti presenti negli studi, motivo per cui i risultati di queste ricerche non possono essere completamente generalizzabili. Dalle ultime ricerche sembrerebbe che il liquido preseminale non contenga spermatozoi mobili capaci di fecondare, mantenendo quindi una funzione meccanica di lubrificare l’uretra affinché si crei un ambiente idoneo al passaggio dello sperma.

Da quello che ci descrivi non sembrano esserci dei rischi importanti, non vi è stata alcuna eiaculazione nè un contatto interno e profondo. Puoi stare tranquilla.

Se l’intimità attiva delle preoccupazioni importanti potrebbe essere importante utilizzare la contraccezione che maggiormente rispecchia le vostre esigenze.

Un caro saluto!