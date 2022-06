Buona sera. Come sempre mi rivoglio a voi per tutti i miei dubbi che mi causano ansia e preoccupazione in quanto pensa sia uno dei migliori o forse l’unico di cui ci posso fidare rispetto a tutte le cose che si leggono sul web. La mia preoccupazione nasce dal fatto che una settimana fa con il mio ragazzo abbiamo avuto un rapporto, prima di iniziare il rapporto lui ha per sbaglio poggiato il preservativo al contrario sul pene, poi accortosi di essere al contrario lo ha messo nel verso corretto. Questo è successo all’inizio del rapporto, non aveva ancora eiaculato e poi lo ha fatto a fine rapporto dopo un po’. So che non aveva avuto nessuna perdita al momento perché usiamo il preservativo prima di iniziare il rapporto, ma volevo sapere se avendolo per sbaglio poggiato al contrario, solo poggiato perché non è riuscito ovviamente a srotolarlo, ci possa essere qualche rischio di gravidanza? Inoltre quando lo ha messo nel verso giusto ho comunque passato la mano di sopra come a volerlo pulire. Grazie sempre

Anonima

Cara Anonima,

grazie per la fiducia che riponi nel nostro servizio, siamo lieti che possiate avere uno spazio dove confrontarvi e trovare strumenti che vi aiutino per quanto possibile in una consulenza online, ad arginare i vostri timori.

Da quello che ci descrivi non sembrerebbero esserci dei fattori di rischi, vi siete accorti subito dell’errore e avete avuto modo di rimediare quindi subito. Non sappiamo in che periodo del ciclo fossi ma seppure fossi nel periodo fertile, i rischi dovrebbero essere minimi se non nulli in quanto non vi dovrebbero essere state perdite. Il liquido pre-eiaculatorio, per quanto in letteratura ancora non vi è una posizione assolutista, da recenti studi sembrerebbe che non contenga spermatozoi mobili capaci di fecondare ma manterrebbe quindi solo una funzione meccanica di lubrificazione.

Un caro saluto!