Salve.

Volevo farvi una domanda è da un pò di tempo che mi frequento con un ragazzo abbiamo dopo un pò inziato ad avere dei rapporti intimi, tutto bene lui è molto carino e dolce sto benissimo con lui ma da alcune volte mi sta chiedendo di fare una cosa che a me non piace. Dopo un rapporto mi ha chiesto di farci un selfie io ho accettato ma adesso ho paura che possa farlo vedere a qualcuno, dopo che lo abbiamo fatto mi sono pentita e adesso vorrei chiedergli di cancellarlo ma ho paura di deluderlo e che lui pensi che non ci tengo a lui come posso fare? Sto esagerando, forse è solo una mia paranoia?

Anonima, 17 anni

Cara Anonima,

si capisce da quello che scrivi che ci tieni veramente a lui, ma questo non vuol dire mettere da parte le tue esigenze. Capiamo che una foto, un selfie intimo o uno scatto può mettere in imbarazzo, sicuramente questo non era l’intento del tuo ragazzo ma di fatto non stai vivendo bene questa scelta. Potresti parlare con lui di quanto accaduto e semmai chiedergli, come hai sottolineato anche tu, di cancellare la foto, non si tratta di deluderlo ma di non compromettere la vostra relazione, il rischio potrebbe essere quello di non vivere serenamente i rapporti intimi futuri, per la paura, di altre richieste come questa. La comunicazione nelle relazioni è importante a volte facciamo delle cose o delle richieste che fanno piacere a noi ma che in realtà infastidiscono l’altro, diviene quindi fondamenatele comunicare, questo ci permette di conoscere meglio chi abbiamo di fronte, la condivisione e la comunicazione facilitano la conoscenza e l’intimità.Un caro saluto!