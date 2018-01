È Star Wars il film che ha guadagnato più di tutti nel 2017

ROMA – È uscito soltanto il 13 dicembre in Italia, il 15 negli States. Eppure Star Wars è il film che ha guadagnato più di tutti nel 2017. Secondo le stime, il film ha superato di gran lunga La Bella e la Bestia.

In America, a fine anno, Star Wars ha raccolto 571,1 milioni di dollari contro i 504 milioni nelle tasche del live action. A livello mondiale, Gli Ultimi Jedi è riuscito a raggiungere 1 miliardo. Un risultato ben più soddisfacente di quello de La Bella e la Bestia che si ferma a 1.2 miliardi, guadagnati in un periodo più lungo. Stessa cifra per Fast & Furious 8 che si posiziona così al terzo posto dei film più redditizi del 2017.

Per il resto non ci sono grandi sorprese. Spiccano, però, le ultime due posizioni: quelle occupate da Wonder Woman e Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar, rispettivamente con 821,8 milioni e 794,9 milioni.

Ecco la classifica completa: